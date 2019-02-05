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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75635 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100879 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135519 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134052 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131470 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125940 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163310 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117910 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141499 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145330 просмотра

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Президент назвал главной задачей преодоление бедности в Украине

Президент назвал главной задачей преодоление бедности в Украине

Киев  •  УНН

 • 9496 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Главной задачей украинского правительства сегодня является преодоление бедности в государстве. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на ежегодном принятии компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, передает корреспондент УНН.

"Нашей задачей в 2014-2015 годах было сохранить государство. Хочу подчеркнуть, мы, единой командой, эту задачу выполнили. Теперь, не снимая с повестки дня вопрос безопасности и обороны Украины, у нас другая главная задача. Я бы сформировал ее как преодоление бедности, создание мощного платежеспособного спроса внутри нашего государства", - сказал он.

По его словам, именно успех преодоления бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу Украины.

Напомним, за чертой бедности живет 14 млн украинцев.

По мнению эксперта, эффективно бороться с бедностью можно только тогда, когда в стране наблюдается экономический рост от 5% в год.

Как сообщал УНН, Порошенко уверен, что украинцы стали счастливее.

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