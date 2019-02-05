Президент назвал главной задачей преодоление бедности в Украине

"Нашей задачей в 2014-2015 годах было сохранить государство. Хочу подчеркнуть, мы, единой командой, эту задачу выполнили. Теперь, не снимая с повестки дня вопрос безопасности и обороны Украины, у нас другая главная задача. Я бы сформировал ее как преодоление бедности, создание мощного платежеспособного спроса внутри нашего государства", - сказал он.

По его словам, именно успех преодоления бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу Украины.

Напомним, за чертой бедности живет 14 млн украинцев.

По мнению эксперта, эффективно бороться с бедностью можно только тогда, когда в стране наблюдается экономический рост от 5% в год.

Как сообщал УНН, Порошенко уверен, что украинцы стали счастливее.