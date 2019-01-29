Порошенко упевнений, що українці стали щасливішими

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У 2018 році кількість щасливих людей в Україні зросла у порівнянні з показником 2017 року на 10%. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент УНН.

"Прикро, що у Всесвітньому індексі щастя, який відображає добробут людей в різних країнах світу, Україну розмістили на дуже низькому місці, за межами сотні. Аналітики критикують цей індекс за надмірну суб’єктивність тощо. Але, дійсно, ми про себе думаємо як про одну з найбільш нещасних, згорьованих націй світу. Але влітку 2018 року українські соціологи констатували, що дві тритини українців називали себе щасливими людьми, і ця цифра на 10% більша, ніж за рік до цього", - заявив голова держави.

За його словами, парадокс полягає в тому, що на рівні індивіду переважна більшість українців почуває себе щасливими, а як нація почуває себе нещасливими.

При цьому він додав, що змінити таке ставлення – це завдання для всіх гілок влади. Однак уже статистичні дані НБУ свідчать, що криза відступає, а відновлення економіки відкриває можливості для підвищення добробуту і почати наступ проти бідності.

Нагадаємо, у травні 2018 року щасливими себе почували 63% населення.

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