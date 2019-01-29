Порошенко уверен, что украинцы стали счастливее

"Досадно, что во Всемирном индексе счастья, отражающий благосостояние людей в разных странах мира, Украины разместили на очень низком месте, за пределами сотни. Аналитики критикуют этот индекс за чрезмерную субъективность и прочее. Но, действительно, мы о себе думаем как про одну из самых несчастных, скорбящих наций мира. Но летом 2018 украинские социологи констатировали, что две трити украинцев называли себя счастливыми людьми, и эта цифра на 10% больше, чем за год до этого", - заявил глава государства.

По его словам, парадокс заключается в том, что на уровне индивида подавляющее большинство украинцев чувствует себя счастливыми, а как нация чувствует себя несчастными.

При этом он добавил, что изменить такое отношение - это задача для всех ветвей власти. Однако уже статистические данные НБУ свидетельствуют, что кризис отступает, а восстановление экономики открывает возможности для повышения благосостояния и начать наступление против бедности.

Напомним, в мае 2018 года счастливыми себя чувствовали 63% населения.