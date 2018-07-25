В Україні за рік збільшилась кількість щасливих людей – опитування

"Більш ніж половина жителів України вважають себе щасливими. Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у травні 2018 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 63% жителів України, 16% почувалися частково щасливими, частково ні, і 17% - нещасливими або радше не щасливими", - йдеться у повідомленні.



Так, у порівнянні з минулим роком частка щасливих збільшилася на 10 відсоткових пунктів, із 53% в травні 2017 року до 63% у травні 2018 року.



Методом особистого інтерв'ю (CAPI– опитування за допомогою комп’ютера, без паперових анкет) опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.



Нагадаємо, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% українців.



