Правительство утвердило план мероприятий по преодолению бедности в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Правительством утвержден план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности, передает УНН.
Документом определены конкретные меры по повышению действенности политики занятости, повышение денежных доходов населения, обеспечение доступа населения к социальным услугам, минимизацию рисков бедности и социального отчуждения наиболее уязвимых категорий населения.
В частности, планируется повышение действенности политики занятости; внедрение новых форм предоставления государственной службой занятости услуг населению и работодателям; создание общегосударственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени; содействие трудоустройству молодежи и внедрение дополнительных стимулов для работодателей по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, лиц с малолетними детьми и лиц с инвалидностью; улучшение экономических условий развития самозанятости населения и тому подобное.
Реализация этих мероприятий будет способствовать обеспечению поэтапного снижения масштаба бедности, внедрению новых механизмов ее предотвращения, преодолению социального отчуждения, улучшению уровня жизни и повышению уровня доступа населения к социальным услугам.
Как сообщал УНН, Президент назвал главной задачей преодоления бедности в Украине.