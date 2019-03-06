В правительстве хотят упростить процедуру трудоустройства для иностранцев

"Упрощение процедуры трудоустройства для иностранцев. Недавно была большая встреча Президента и премьер-министра с IT-отраслью, и этот вопрос там поднимался", - сказал он.



По его словам, сейчас IT-отрасль является одним из локомотивов развития Украины, где открывают свои центры ведущие корпорации мира.



"У нас действует достаточно абсурдная ситуация: американец, который приезжает в Украину - он может приехать сюда свободно - после того, он здесь работает, платит налоги, получит вид на жительство, снимает или покупает жилье, и после этого хочет получить здесь долгосрочную рабочую визу . Вместо того, чтобы продолжать здесь работать, он должен выехать из Украины снова в Америку, и там ждать, пока ему предоставят визу, и только потом въехать назад ", - пояснил замминистра.



Как сообщал УНН, правительство утвердило план мероприятий по преодолению бедности в этом году .