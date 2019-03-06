Дерегуляція скоротить витрати бізнесу на контакти із держорганами на 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Скорочення контактів бізнесу із державними органами дозволить скоротити витрати підприємців на 960 млн грн. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми пропонуємо скасувати або змінити низку норм, які чинять надмірний і невиправданий тиск на бізнес. Ми пропонуємо скасувати 149 застарілих актів 1993-1997 років, які створюють правові колізії і чинять додаткові навантаження додаткові на бізнесу. По-друге, треба зменшити контакти бізнесу з державними органами, що загалом зменшить витрати українського бізнесу на 960 млн грн”, — зазначив віце-прем’єр.
За його словами, також уряд скасує норму про наявність у фірмах Книги скарг і пропозицій, що дасть бізнесу в цілому економію в 125 млн грн на рік.
Нагадаємо, уряд наразі скасував понад 1200 нормативних актів і наказів, які регулювали бізнес.
В уряді хочуть запровадити спрощення процедури працевлаштування для іноземців в Україні.