Уряд скасував понад 1200 норм регуляції бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Уряд наразі скасував понад 1200 нормативних актів і наказів, які регулювали бізнес. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“У цілому ми або змінили, або скасували понад 1200 документів-регуляцій. Всі ці 1200 документів і наказів міністерств — це була така промислова машина, яка дозволяла обтяжувати бізнес, створювати умови для хабарництва, придушення бізнесу. Так працював державний апарат, і робив це системно. Такий підхід ми руйнуємо”, — зазначив прем’єр.
За його словами, наразі контролерам немає що роботи на підприємствах. Якщо ж вони й приходять із перевіркою, то мають діяти згідно чіткого плану, а не шукати невідповідності за “застарілими радянськими нормами”.
При цьому він додав, що уряд буде і надалі проводити дерегуляцію з тим, щоб кожен бажаючий зміг легко відкрити і вести власний бізнес.
Нагадаємо, 2017 року уряд переглянув понад 2 тисячі регуляторних актів щодо діяльності бізнесу, а до 2021 року планує переглянути ще близько 5 тисяч документів.