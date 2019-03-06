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Уряд скасував понад 1200 норм регуляції бізнесу

Уряд скасував понад 1200 норм регуляції бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Уряд наразі скасував понад 1200 нормативних актів і наказів, які регулювали бізнес. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“У цілому ми або змінили, або скасували понад 1200 документів-регуляцій. Всі ці 1200 документів і наказів міністерств — це була така промислова машина, яка дозволяла обтяжувати бізнес, створювати умови для хабарництва, придушення бізнесу. Так працював державний апарат, і робив це системно. Такий підхід ми руйнуємо”, — зазначив прем’єр.

За його словами, наразі контролерам немає що роботи на підприємствах. Якщо ж вони й приходять із перевіркою, то мають діяти згідно чіткого плану, а не шукати невідповідності за “застарілими радянськими нормами”.

При цьому він додав, що уряд буде і надалі проводити дерегуляцію з тим, щоб кожен бажаючий зміг легко відкрити і вести власний бізнес.

Нагадаємо, 2017 року уряд переглянув понад 2 тисячі регуляторних актів щодо діяльності бізнесу, а до 2021 року планує переглянути ще близько 5 тисяч документів.

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