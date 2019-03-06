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Правительство отменило более 1200 норм регуляции бизнеса

Правительство отменило более 1200 норм регуляции бизнеса

Киев  •  УНН

 • 12491 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Правительство пока отменило более 1200 нормативных актов и приказов, регулирующих бизнес. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В целом мы или изменили, или отменили более 1200 документов-регуляций. Все эти 1200 документов и приказов министерств - это была такая промышленная машина, которая позволяла обременять бизнес, создавать условия для взяточничества, подавление бизнеса. Так работал государственный аппарат, и делал это системно. Такой подход мы разрушаем", - отметил премьер.

По его словам, сейчас контролерам нечего делать на предприятиях. Если же они и приходят с проверкой, то должны действовать согласно четкого плана, а не искать несоответствия за "устаревшими советскими нормами".

При этом он добавил, что правительство будет и в дальнейшем проводить дерегуляцию с тем, чтобы каждый желающий смог легко открыть и вести собственный бизнес.

Напомним, 2017 году правительство пересмотрело более 2000 регуляторных актов относительно деятельности бизнеса , а к 2021 году планирует пересмотреть еще около 5000 документов.

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