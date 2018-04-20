Дерегуляція бізнесу: в уряді пообіцяли переглянути ще 5 тисяч актів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Минулого року уряд переглянув понад 2 тисячі регуляторних актів щодо діяльності бізнесу, а до 2021 року планує переглянути ще близько 5 тисяч документів. Про це на всеукраїнському форумі повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Ми відходимо від системи надмірного контролю та нескінчених перевірок бізнесу. Контроль має лишати свободу для розвитку сумлінного бізнесу, але гарантувати безпеку споживача. Ми розпочали системний перегляд регуляторного поля, щоб зменшити тиск: за 2017 рік переглянули більш як актів 2 тисяч актів, а до 2021 року плануємо переглянути ще близько 5 тисяч регулювань", - сказав Кубів.
Разом з тим, в Україні понад 3 роки діяв мораторій на перевірки бізнесу. І, як констатували експерти, це призвело до плачевних наслідків: зросла кількість неякісних товарів на полицях магазинів, почастішали випадки масових отруєнь.
За словами депутата С.Тригубенка, держава не повинна відмежовуватися від свого обов’язку захищати права споживачів, а відповідно, контроль за бізнесом має бути поновлено. Зокрема, він неодноразово закликав дозволити перевірки постачальників продуктів харчування у школи та садочки, де протягом останні 2 років була зафіксована рекордна кількість спалахів харчових отруєнь.