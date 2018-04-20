Дерегуляция бизнеса: в правительстве пообещали пересмотреть еще 5 тысяч актов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В прошлом году правительство пересмотрело более 2 тысяч регуляторных актов относительно деятельности бизнеса, а к 2021 году планирует пересмотреть еще около 5 тысяч документов. Об этом на всеукраинском форуме сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Мы отходим от системы избыточного контроля и бесконечных проверок бизнеса. Контроль должен оставлять свободу для развития добросовестного бизнеса, но гарантировать безопасность потребителя. Мы начали системный пересмотр регуляторного поля, чтобы уменьшить давление: за 2017 год просмотрели более актов 2 тысяч актов, а к 2021 планируем пересмотреть еще около 5 тысяч регулировок", - сказал Кубов.
Вместе с тем, в Украине более 3 лет действовал мораторий на проверки бизнеса. И, как констатировали эксперты, это привело к плачевным последствиям: выросло количество некачественных товаров на полках магазинов, участились случаи массовых отравлений.
По словам депутата С.Тригубенко, государство не должно уходить от своей обязанности защищать права потребителей, а соответственно, контроль за бизнесом должен быть возобновлен. В частности, он неоднократно призывал разрешить проверки поставщиков продуктов питания в школы и садики, где в течение последних 2 лет было зафиксировано рекордное количество вспышек пищевых отравлений.