Депутатов сельских советов оштрафовали за несвоевременное представление деклараций

Суд установил, что двое депутатов несвоевременно подали ежегодные электронные декларации за 2017 год. Уманский горрайонный суд признал должностных лиц виновными в совершении административных правонарушений и наложил на них взыскания в виде штрафов размером 850 грн.

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Сообщается, что в настоящее время решение суда не вступили в законную силу.

Напомним, в Черкасской области сотрудницу колонии будут судить за непредставление декларации.

Как сообщал УНН, НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников.