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Депутатов сельских советов оштрафовали за несвоевременное представление деклараций

Киев • УНН

 • 6564 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Депутатов сельских советов Уманского района приговорили к штрафам за несвоевременную подачу электронных деклараций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

Депутатов сельских советов оштрафовали за несвоевременное представление деклараций

Суд установил, что двое депутатов несвоевременно подали ежегодные электронные декларации за 2017 год. Уманский горрайонный суд признал должностных лиц виновными в совершении административных правонарушений и наложил на них взыскания в виде штрафов размером 850 грн.

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Сообщается, что в настоящее время решение суда не вступили в законную силу.

Напомним, в Черкасской области сотрудницу колонии будут судить за непредставление декларации.

Как сообщал УНН, НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников.

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