Депутатов сельских советов оштрафовали за несвоевременное представление деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Депутатов сельских советов Уманского района приговорили к штрафам за несвоевременную подачу электронных деклараций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
Суд установил, что двое депутатов несвоевременно подали ежегодные электронные декларации за 2017 год. Уманский горрайонный суд признал должностных лиц виновными в совершении административных правонарушений и наложил на них взыскания в виде штрафов размером 850 грн.
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Сообщается, что в настоящее время решение суда не вступили в законную силу.
Напомним, в Черкасской области сотрудницу колонии будут судить за непредставление декларации.
Как сообщал УНН, НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников.