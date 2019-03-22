Депутатів сільських рад оштрафували за несвоєчасне подання декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Депутатів сільських рад Уманського району засудили до штрафів за несвоєчасне подання електронних декларацій. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
Суд встановив, що двоє депутатів несвоєчасно подали щорічні електронні декларації за 2017 рік. Уманський міськрайонний суд визнав посадовців винними у вчиненні адміністративних правопорушень та наклав на них стягнення у вигляді штрафів розміром 850 грн.
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Повідомляється, що на даний час рішення суду не набрали законної сили.
Нагадаємо, на Черкащині працівницю колонії судитимуть за неподання декларації.
Як повідомляв УНН, НАЗК розпочало перевірку ще 100 декларацій ТОП-посадовців.