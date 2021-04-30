Депутаты заговорили, что Лазебную могут отправить в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министра социальной политики Марину Лазебную могут отправить в отставку. Об этом заявила член фракции "Голос" Юлия Клименко в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.
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"В "Слуге народа" высказывались неположительно и собираются инициировать ее (Лазебной - ред.) ротацию, или как там будет происходить я не знаю", - сказала Клименко.
Детали
Так, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что слышит об инициативе по отставке Лазебной, фактически, второй день.
"Я слышу, фактически, второй день о такой инициативе. Я не из того профильного комитета, поэтому не могу дать до конца справедливую оценку ее деятельности", - сказал Камельчук.
Дополнение
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