Депутати заговорили, що Лазебну можуть відправити у відставку

Цитата

“У „Слузі народу“ висловлювалися непозитивно і збираються ініціювати її (Лазебної — ред.) ротацію, чи як там буде відбуватися я не знаю”, — сказала Клименко.

Деталі

Так, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Юрій Камельчук заявив, що чує про ініціативу щодо відставки Лазебної, фактично, другий день.

“Я чую, фактично, другий день про таку ініціативу. Я не з того профільного комітету, тому не можу дати до кінця справедливу оцінку її діяльності”, — сказав Камельчук.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення міністра фінансів України Сергія Марченка.