У Раду внесли постанову на звільнення голови Мінфіну Марченка

Деталі

Проект постанови про звільнення Марченка С.М. з посади міністра фінансів України зареєстрований під №5449 від 29 квітня.

Серед колективу з 17 авторів проекту - переважно представники "Слуги народу", однак, є по представнику від депутатської групи "Партія "За майбутнє" та позафракційних.

Тексту постанови на сайті наразі не оприлюднено.

Доповнення

Розмови про звільнення Марченка, який прийшов на посаду у кабінеті міністрів Дениса Шмигаля у березні минулого року, точаться ще з торішньої осені.

Тоді навіть він сам коментував такі чутки - вказавши, що спокійно реагує і що це - політика.