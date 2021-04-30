У Раду внесли постанову на звільнення голови Мінфіну Марченка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення міністра фінансів України Сергія Марченка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
Деталі
Проект постанови про звільнення Марченка С.М. з посади міністра фінансів України зареєстрований під №5449 від 29 квітня.
Серед колективу з 17 авторів проекту - переважно представники "Слуги народу", однак, є по представнику від депутатської групи "Партія "За майбутнє" та позафракційних.
Тексту постанови на сайті наразі не оприлюднено.
Доповнення
Розмови про звільнення Марченка, який прийшов на посаду у кабінеті міністрів Дениса Шмигаля у березні минулого року, точаться ще з торішньої осені.
Тоді навіть він сам коментував такі чутки - вказавши, що спокійно реагує і що це - політика.