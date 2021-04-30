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В Раду внесли постановление об увольнении главы Минфина Марченко

В Раду внесли постановление об увольнении главы Минфина Марченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Украины Сергея Марченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Детали

Проект постановления об увольнении Марченко С.М. с должности министра финансов Украины зарегистрирован под №5449 от 29 апреля.

Среди коллектива из 17 авторов проекта - преимущественно представители "Слуги народа", однако, есть по представителю от депутатской группы "Партия "За будущее" и внефракционных.

Текста постановления на сайте пока не обнародовано.

Дополнение

Разговоры об увольнении Марченко, который пришел на должность в кабинете министров Дениса Шмыгаля в марте прошлого года, идут еще с прошлогодней осени.

Тогда даже он сам комментировал такие слухи - указав, что спокойно реагирует и это - политика.

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