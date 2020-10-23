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Депутат Сумского облсовета требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов на агитацию

Депутат Сумского облсовета требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов на агитацию

Киев  •  УНН

 • 12281 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Депутат Сумского областного совета требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумской областного совета 4 тыс. долларов на агитацию, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... задокументирован факт вымогательства средств депутатом Сумского областного совета (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, депутат, который сейчас является кандидатом на местных выборах, требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумской областного совета 4 тыс. долларов на агитацию. В случае отказа руководителя предприятия предоставлять средства, депутат угрожал ему увольнением", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали депутата в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 3 тыс. долларов. Первую часть средств ему передали еще в сентябре.

Разоблачено избранника совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области по материалам Управления СБУ в Сумской области.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Напомним, в Мариуполе бывшего пограничника подозревают в вымогательстве 3000 долларов.

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