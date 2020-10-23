Депутат Сумської облради вимагав у керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів на агітацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Депутат Сумської обласної ради вимагав у керівника одного з комунальних підприємств Сумської обласної ради 4 тис доларів США на агітацію, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
"... задокументовано факт вимагання коштів депутатом Сумської обласної ради (ч. 2 ст. 189 КК України).
За даними слідства, депутат, який наразі є кандидатом на місцевих виборах, вимагав у керівника одного з комунальних підприємств Сумської обласної ради 4 тис. доларів США на агітацію. У разі відмови керівника підприємства надавати кошти, депутат погрожував йому звільненням", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали депутата у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 3 тис. доларів. Першу частину коштів йому передали ще у вересні.
Викрито обранця спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління СБУ в Сумській області.
Першочергові слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Маріуполі колишнього прикордонника підозрюють у вимаганні 3000 доларів.