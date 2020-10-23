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Депутат Сумської облради вимагав у керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів на агітацію

Депутат Сумської облради вимагав у керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів на агітацію

Київ • УНН

 • 12282 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Депутат Сумської обласної ради вимагав у керівника одного з комунальних підприємств Сумської обласної ради 4 тис доларів США на агітацію, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"... задокументовано факт вимагання коштів депутатом Сумської обласної ради (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, депутат, який наразі є кандидатом на місцевих виборах, вимагав у керівника одного з комунальних підприємств Сумської обласної ради 4 тис. доларів США на агітацію. У разі відмови керівника підприємства надавати кошти, депутат погрожував йому звільненням", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали депутата у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 3 тис. доларів. Першу частину коштів йому передали ще у вересні.

Викрито обранця спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління СБУ в Сумській області.

Першочергові слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Маріуполі колишнього прикордонника підозрюють у вимаганні 3000 доларів.

Українські Національні Новини

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