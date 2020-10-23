У Маріуполі колишнього прикордонника підозрюють у вимаганні 3000 доларів

“За процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури № 1 колишньому працівнику Державної прикордонної служби повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами (ч. 2 ст. 189 КК)”, — йдеться в повідомленні.

За даними досудового розслідування, колишній прикордонник вимагав у знайомого маріупольця 3000 доларів. За цю суму він обіцяв чоловіку, що “вирішить” питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності за, нібито, скоєний кілька років тому злочин.

“20 жовтня, за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, вимагача затримали під час передачі частини грошових кошті у сумі 28 000 грн. Досудове розслідування триває. Віршується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті на хабарі за пропуск автомобілів поза митним контролем затримали інспектора одного з відділів Чопського прикордонного загону.