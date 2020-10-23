В Мариуполе бывшего пограничника подозревают в вымогательстве 3000 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Мариуполе бывшему пограничнику сообщено о подозрении в вымогательстве 3000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
“Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 бывшему работнику Государственной пограничной службы сообщено о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками (ч. 2 ст. 189 УК)”, — говорится в сообщении.
По данным досудебного расследования, бывший пограничник требовал у знакомого мариупольца 3000 долларов. За эту сумму он обещал мужчине, что “решит” вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенное несколько лет назад преступление.
“20 октября, при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, вымогателя задержали во время передачи части денежных средств в сумме 28000 грн. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, на Закарпатье на взятке за пропуск автомобилей вне таможенного контроля задержали инспектора одного из отделов Чопского пограничного отряда.