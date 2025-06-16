Депутат от "Фидес" запугивает венгров торговлей людьми и наркотиками в случае вступления Украины в ЕС: видео
Киев • УНН
Александра Сенткирали, соратница Орбана, опубликовала видео со связанным мужчиной в багажнике, утверждая, что вступление Украины в ЕС приведет к торговле людьми и наркотиками. Это вызвало возмущение оппозиции.
Депутат от правящей партии Венгрии "Фидес" Александра Сенткирали оказалась в центре скандала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политика в Facebook.
Детали
Соратница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана опубликовала видео, где утверждает, что вступление Украины в ЕС будет способствовать торговле людьми и наркотиками.
Она записала видеоролик на фоне автомобиля, в багажнике которого лежит связанный мужчина. Его личность уже установлена – им оказался сотрудник офиса главы правительства Венгрии.
Ускоренное вступление Украины в ЕС стоило бы каждой венгерской семье нескольких миллионов форинтов. Война уже нанесла ущерб в размере двух с половиной миллионов на каждую семью, но Брюссель может принести венграм еще больше неприятностей
В ответ депутат от оппозиционной партии Momentum Ференц Геленчер назвал ролик Сенткирали "угрозой общественной безопасности".
Как можно быть настолько глупым, чтобы так провоцировать страну, где живут венгры
Напомним
Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы Украина не стала членом Европейского Союза.