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Депутат от "Фидес" запугивает венгров торговлей людьми и наркотиками в случае вступления Украины в ЕС: видео

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Александра Сенткирали, соратница Орбана, опубликовала видео со связанным мужчиной в багажнике, утверждая, что вступление Украины в ЕС приведет к торговле людьми и наркотиками. Это вызвало возмущение оппозиции.

Депутат от "Фидес" запугивает венгров торговлей людьми и наркотиками в случае вступления Украины в ЕС: видео

Депутат от правящей партии Венгрии "Фидес" Александра Сенткирали оказалась в центре скандала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политика в Facebook.

Детали

Соратница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана опубликовала видео, где утверждает, что вступление Украины в ЕС будет способствовать торговле людьми и наркотиками.

Она записала видеоролик на фоне автомобиля, в багажнике которого лежит связанный мужчина. Его личность уже установлена – им оказался сотрудник офиса главы правительства Венгрии.

Ускоренное вступление Украины в ЕС стоило бы каждой венгерской семье нескольких миллионов форинтов. Война уже нанесла ущерб в размере двух с половиной миллионов на каждую семью, но Брюссель может принести венграм еще больше неприятностей

- заявила Сенткирали в подписи к своему видеоролику.

В ответ депутат от оппозиционной партии Momentum Ференц Геленчер назвал ролик Сенткирали "угрозой общественной безопасности".

Как можно быть настолько глупым, чтобы так провоцировать страну, где живут венгры

– написал он в Facebook.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы Украина не стала членом Европейского Союза.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществополитикаНовости Мира
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Tesla
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