Депутат от "Фидес" запугивает венгров торговлей людьми и наркотиками в случае вступления Украины в ЕС: видео

Депутат от правящей партии Венгрии "Фидес" Александра Сенткирали оказалась в центре скандала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политика в Facebook.

Соратница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана опубликовала видео, где утверждает, что вступление Украины в ЕС будет способствовать торговле людьми и наркотиками.

Она записала видеоролик на фоне автомобиля, в багажнике которого лежит связанный мужчина. Его личность уже установлена – им оказался сотрудник офиса главы правительства Венгрии.

Ускоренное вступление Украины в ЕС стоило бы каждой венгерской семье нескольких миллионов форинтов. Война уже нанесла ущерб в размере двух с половиной миллионов на каждую семью, но Брюссель может принести венграм еще больше неприятностей