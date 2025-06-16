Депутатка від "Фідес" залякує угорців торгівлею людьми і наркотиками у разі вступу України до ЄС: відео
Київ • УНН
Александра Сенткіралі, соратниця Орбана, опублікувала відео зі зв'язаним чоловіком у багажнику, стверджуючи, що вступ України до ЄС призведе до торгівлі людьми та наркотиками. Це викликало обурення опозиції.
Депутатка від правлячої партії Угорщини "Фідес" Александра Сенткіралі опинилась в центрі скандалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку політика в Facebook.
Деталі
Соратниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана опублікувала відео, де стверджує, що вступ України до ЄС сприятиме торгівлі людьми і наркотиками.
Вона записала відеоролик на фоні автомобіля, у багажнику якого лежить зв'язаний чоловік. Його особу вже встановлено – ним виявився співробітник офісу голови уряду Угорщини.
Прискорений вступ України до ЄС коштував би кожній угорській родині кількох мільйонів форинтів. Війна вже завдала збитків у розмірі двох з половиною мільйонів на кожну родину, але Брюссель може принести угорцям ще більше неприємностей
У відповідь депутат від опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер назвав ролик Сенткіралі "загрозою громадської безпеки".
Як можна бути настільки дурним, щоб так провокувати країну, де живуть угорці
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна не стала членом Європейського Союзу.