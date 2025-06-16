Депутатка від "Фідес" залякує угорців торгівлею людьми і наркотиками у разі вступу України до ЄС: відео

Депутатка від правлячої партії Угорщини "Фідес" Александра Сенткіралі опинилась в центрі скандалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку політика в Facebook.

Соратниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана опублікувала відео, де стверджує, що вступ України до ЄС сприятиме торгівлі людьми і наркотиками.

Вона записала відеоролик на фоні автомобіля, у багажнику якого лежить зв'язаний чоловік. Його особу вже встановлено – ним виявився співробітник офісу голови уряду Угорщини.

Прискорений вступ України до ЄС коштував би кожній угорській родині кількох мільйонів форинтів. Війна вже завдала збитків у розмірі двох з половиною мільйонів на кожну родину, але Брюссель може принести угорцям ще більше неприємностей