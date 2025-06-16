Депутатка від "Фідес" залякує угорців торгівлею людьми і наркотиками у разі вступу України до ЄС: відео

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
12:56 • 3950 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
11:24 • 15966 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
09:55 • 30502 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 70631 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 55920 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 62014 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 56283 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 54456 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 76050 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 130403 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
36%
748мм
Популярнi новини
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 73911 перегляди
Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія08:36 • 14281 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 35915 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 62904 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 48346 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 48450 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 63012 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 137312 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 209275 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 267041 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 35998 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 73982 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 66918 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 62382 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 159977 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Депутатка від "Фідес" залякує угорців торгівлею людьми і наркотиками у разі вступу України до ЄС: відео

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Александра Сенткіралі, соратниця Орбана, опублікувала відео зі зв'язаним чоловіком у багажнику, стверджуючи, що вступ України до ЄС призведе до торгівлі людьми та наркотиками. Це викликало обурення опозиції.

Депутатка від "Фідес" залякує угорців торгівлею людьми і наркотиками у разі вступу України до ЄС: відео

Депутатка від правлячої партії Угорщини "Фідес" Александра Сенткіралі опинилась в центрі скандалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку політика в Facebook.

Деталі

Соратниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана опублікувала відео, де стверджує, що вступ України до ЄС сприятиме торгівлі людьми і наркотиками.

Вона записала відеоролик на фоні автомобіля, у багажнику якого лежить зв'язаний чоловік. Його особу вже встановлено – ним виявився співробітник офісу голови уряду Угорщини.

Прискорений вступ України до ЄС коштував би кожній угорській родині кількох мільйонів форинтів. Війна вже завдала збитків у розмірі двох з половиною мільйонів на кожну родину, але Брюссель може принести угорцям ще більше неприємностей

- заявила Сенткіралі в підписі до свого відеоролика.

У відповідь депутат від опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер назвав ролик Сенткіралі "загрозою громадської безпеки".

Як можна бути настільки дурним, щоб так провокувати країну, де живуть угорці

– написав він у Facebook.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна не стала членом Європейського Союзу.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9