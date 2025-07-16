Депортация детей из Херсона: дело передано в суд, среди обвиняемых - подсанкционный депутат госдумы

Прокуратура передала в суд уголовное дело о депортации украинских детей из Херсона. Среди обвиняемых - подсанкционные депутат госдумы рф и должностные лица оккупационной власти, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Офис в сотрудничестве с СБУ установили обстоятельства, детальный маршрут, а также всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в россию. Также были установлены все причастные к принудительному перемещению 46 детей из Херсонского областного дома ребенка на временно оккупированную территорию Крыма.

Среди подозреваемых в организации и исполнении преступления – подсанкционные депутат государственной думы, а также должностные лица оккупационной власти Крыма и Херсонской области. Все эти лица находятся под санкциями за совершение военных преступлений против украинских детей.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины:

совершение уголовного правонарушения;

нарушение законов и обычаев войны.

Санкции статей предусматривают длительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Обвинительный акт передан в суд: ранее по этому делу были переданы материалы в отношении еще двух фигуранток, приближенных к президенту россии.

Напомним

Европейский суд по правам человека признал системную депортацию украинских детей в россию в период с июня 2014 года по сентябрь 2022 года. Этими действиями кремль нарушает Конвенцию о защите прав человека. После 24 февраля 2022 года эти преступления приобрели больший масштаб, а законодательные изменения в рф упростили приобретение гражданства и усыновление.