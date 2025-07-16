Депортація дітей з Херсона: справу передано до суду, серед обвинувачених - підсанкційний депутат держдуми

Прокуратура передала до суду кримінальну справу щодо депортації українських дітей з Херсона. Серед обвинувачених - підсанкційні депутат держдуми рф та посадовці окупаційної влади, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Офіс у співпраці з СБУ встановили обставини, детальний маршрут, а також всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України у росію. Також були встановлені всі причетні до примусового переміщення 46 дітей з Херсонського обласного будинку дитини на тимчасово окуповану територію Криму.

Серед підозрюваних у організації і виконанні злочину – підсанкційні депутат державної думи, а також посадовці окупаційної влади Криму і Херсонської області. Всі ці особи перебувають під санкціями за вчинення воєнних злочинів проти українських дітей.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України:

вчинення кримінального правопорушення;

порушення законів та звичаїв війни.

Санкції статей передбачає тривалий термін позбавлення волі, аж до довічного ув’язнення. Обвинувальний акт переданий до суду: раніше у цій справі було передано матеріали щодо ще двох фігуранток, наближених до президента росії.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини визнав системну депортацію українських дітей до росії в період з червня 2014 року по вересень 2022 року. Цими діями кремль порушує Конвенцію про захист прав людини. Після 24 лютого 2022 року ці злочини набули більшого масштабу, а законодавчі зміни в рф спростили набуття громадянства та усиновлення.