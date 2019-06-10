Денисова обратилась к Москальковой из-за волны задержаний в Крыму

"Утром в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины .... Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - сообщила она.

Как сообщал УНН, утром 10 июня в аннексированном Россией Крыму силовики устроили очередные обыски у местных жителей и задержали восемь крымских татар.