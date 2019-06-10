Денісова звернулася до Москалькової через хвилю затримань в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до колеги у Російській Федерації Тетяни Москалькової через затримання кримських татар в анексованому Криму російськими силовиками. Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зранку до будинків кримських татар вдерлися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України.... Я невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової сприяти забезпеченню прав затриманих та надати мені інформацію про місце утримання громадян України”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, вранці 10 червня в анексованому Росією Криму силовики влаштували чергові обшуки у місцевих жителів та затримали вісім кримських татар.