Денисова хочет через Москалькову узнать, перевезли ли моряков в РФ

"В связи с противоречивыми сообщениями о месте пребывания украинских военнопленных, обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать меня в кратчайшие сроки", - написала Омбудсмен в Facebook.

Ранее она заявляла, что официального подтверждения о вывозе украинских моряков из Крыма в Москвы нет - об этом свидетельствует только информация с "инсайдерских источников".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряках - трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20, находившихся в разных местах, которые не были известны. Также сообщалось о сотруднике СБУ. "Суд" в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу №393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.