День создания Карпатской Украины на Закарпатье объявили выходным
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 марта. УНН. В честь празднования Карпатской Украины 15 марта на Закарпатье объявили выходным днем, сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-службы Закарпатской ОГА.
"Четверг, 15 марта, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль", - сообщают в Закарпатской ОГА.
15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина".
"15 марта 1939 года - одна из важнейших дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - комментирует свое распоряжение Г. Москаль.
Согласно распоряжению председателя Закарпатской ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.
Как ранее сообщал УНН, католическую Пасху объявили выходным днем на Закарпатье.