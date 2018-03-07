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Католицький Великдень оголосили вихідним днем на Закарпатті

Католицький Великдень оголосили вихідним днем на Закарпатті

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. Католицький Великдень, який цього року святкують 2 квітня, на Закарпатті зробили вихідним днем. Відповідне розпорядження голови Закарпатської ОДА оприлюднила сьогодні прес-служба облдержадміністрації, повідомляє УНН.

“У зв’язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 2 квітня буде вихідним днем. Відповідне розпорядження підписав Геннадій Москаль. Згідно з документом, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 2 квітня 2018 року, на суботу, 14 квітня”, — повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, що свого часу відповідними розпорядженнями Закарпаття отримувало вихідні на День вшанування пам′яті померлих (1 листопада) та католицьке Різдво (26 грудня).

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