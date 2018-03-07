Католическая Пасха объявлена выходным днем на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. Католическая Пасха, которая в этом году отмечается 2 апреля, на Закарпатье стала выходным днем. Соответствующее распоряжение главы Закарпатской ОГА обнародовала сегодня пресс-служба облгосадминистрации, сообщает УНН.
"В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал Геннадий Москаль. Согласно документу, райгосадминистрациям, горисполкомам, территориальным органам центральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 2 апреля 2018 года, на субботу, 14 апреля", - сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Напомним, что в свое время соответствующими распоряжениями Закарпатья получало выходные на День памяти умерших (1 ноября) и католическое Рождество (26 декабря).