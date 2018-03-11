День створення Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідним

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УЖГОРОД-КИЇВ. 11 березня. УНН. На честь відзначення Карпатської України 15 березня на Закарпатті оголосили вихідним днем, повідомляє УНН із посиланням на інформацію прес-служби Закарпатської ОДА.

“Четвер, 15 березня, коли відзначатиметься річниця Карпатської України, на Закарпатті буде вихідним днем. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль”, — повідомляють у Закарпатській ОДА.

15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором — синьо-жовтий стяг, гербом — зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном — “Ще не вмерла Україна”.

“15 березня 1939 року — одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому в наш час цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним”, — коментує своє розпорядження Г. Москаль.
Згідно з розпорядженням голови Закарпатської ОДА, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із четверга, 15 березня, на одну із субот квітня, коли по області проводитиметься традиційна весняна толока.

Як раніше повідомляв УНН, що католицький Великдень оголосили вихідним днем на Закарпатті.

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