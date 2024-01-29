День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины

Сегодня, 29 января, все украинцы чтят память Героев Крут - юношей, которые ценой собственной жизни остановили большевистское наступление на Киев в 1918 году, пишет УНН.

Политические предпосылки, ход военных действий

В декабре 1917 года большевистская власть России объявила ультиматум Центральной Раде. В том же месяце российские войска начали наступление.

В это же время начались переговоры между большевиками и Германией и ее союзниками о завершении боевых действий в рамках Первой мировой войны.

Делегация Украинской Народной Республики добилась участия в этих переговорах. И это было критически важно, ведь на тот момент украинское государство никто не признавал.

22 января 1918 года Центральная Рада издала свой 4-й Универсал, которым окончательно провозглашала Независимость Украины.

Одновременно, это стало сигналом для большевистских войск к усилению наступления.

Тогдашнее украинское военное командование просчиталось относительно основного направления наступления на Киев: его ожидали со стороны Полтавы. Вместо этого, россияне, сконцентрировали свои силы на линии Бахмач-Круты.

Там оборону держали, в основном, студенческие военные подразделения.

29 января утром начался бой, который продолжался до позднего вечера. Защитники Крут свою задачу выполнили: они сдержали вражеское наступление. Отступая, разрушили мосты в направлении Киева.

По разным оценкам историков, во время боя под Крутами погибли около 300 украинских защитников.

27 студентов попали в плен, и были расстреляны россиянами. Впоследствии их тела похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Бой под Крутами остановил наступление большевиков на Киев и дал возможность правительству УНР подписать Брестский мирный договор, который стал фактическим признанием существования Украинского государства на политической карте мира.

Подпись под этим договором поставила и тогдашняя российская власть, которая воспользовавшись удобным моментом в конце 1918 года, первой его нарушила и напала на Украину.