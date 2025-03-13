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День драгоценностей и Всемирный день почки: что сегодня отмечают

Киев • УНН

 • 16389 просмотра

Сегодня отмечают День драгоценностей, Всемирный день почки, Международный день белого вина Рислинг и День Кена. Также, День осведомленности об эндометриозе и День памяти святителя Никифора.

День драгоценностей и Всемирный день почки: что сегодня отмечают

Сегодня, 13 марта Всемирный день почки, а ценители ювелирных изделий могут присоединиться к празднованию Дня драгоценностей, пишет УНН.

День драгоценностей был основан в США, и довольно быстро стал популярным во многих странах мира.

Самые ранние из известных ювелирных изделий были созданы даже не представителями рода Homo sapiens, а неандертальцами, которые жили в Европе. В частности, поэтому в Куэва-де-лос-Авионес, пещере на юго-восточном побережье Испании были найдены перфорированные бусины из мелких морских раковин, которые по мнению ученых были произведены 115 тысяч лет назад.

В День драгоценностей не только дарят украшения, но и чествуют ювелирных мастеров. Их работа – филигранная и творческая, поэтому создание украшений является процессом, заслуживающим уважения.

Любители качественного вина сегодня могут присоединиться к празднованию Международного дня белого вина "Рислинг".

Рислинг - это сорт винограда, который известен своей способностью выражать терруар (совокупность природных условий конкретной географической местности, влияющих на свойства выращенной сельскохозяйственной продукции, в данном случае – винограда ) региона, в котором он выращивается, а это означает, что рислинговые вина из разных регионов могут иметь отличные и уникальные вкусы. Вино также характеризуется высокой кислотностью, что придает ему яркий и освежающий вкус, который хорошо сочетается с разными блюдами.

Дата празднования выбрана в честь первого письменного упоминания об этом сорте винограда. В старинном доме в Рюссельсхайме был найден счет-фактура для оплаты шести лоз Рислинга, посаженных на винограднике местной винодельни, датированный 13 марта 1435 года.

Еще сегодня День Кена – спутника куклы Барби.

Кукла Кен впервые была представлена широкой публике на игрушечной ярмарке в США 13 марта 1961 года.

Как парень Барби, Кен был постоянной фигурой в ее жизни, олицетворяя идеального партнера, который всегда рядом. Образ Кена эволюционировал вместе с Барби, превратившись из спутника домохозяйки 50-х на партнера сообразительной, самодостаточной бизнес-леди.

Также сегодня, во второй четверг марта, можно присоединиться к Всемирному дню почки.

Ежедневно средняя человеческая почка фильтрует от 112 до 144 литров крови и производит от 0,94 до 1,7 литров мочи в день. Почки действуют как фильтр, удаляя отходы и лишнюю жидкость из организма. Почки также производят гормоны, которые регулируют разные функции организма.

К факторам риска заболевания почек относятся: диабет, высокое кровяное давление и возраст 60 лет и старше. В норме почки имеют размер кулака или 10-12 сантиметров.

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Еще 13 марта во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня осведомленности об эндометриозе - гинекологическом заболевании, которое характеризуется перемещением ткани матки (эндометрия) к другим органам, таким образом вызывая воспаление. Болезнь является основной причиной бесплодия.

По статистике, эндометриозом в мире страдают около 176 миллионов женщин.

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По церковному календарю сегодня День памяти перенесения мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Никифор был проповедником и богословом и был решительным противником иконоборцев. За это по приказу императора Никифора отправили в ссылку на остров Прокконис, где он и умер. Впоследствии его нетленные мощи были найдены и перенесены в Константинополь.

Именины 13 марта празднуют Никифор, Александр, Николай, Кристина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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