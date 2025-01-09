Первый в мире анализ крови на эндометриоз стал ближе после успешного испытания

Австралийская компания медицинских технологий хочет запустить анализ крови на эндометриоз в первой половине этого года, сообщает ScienceAlert, пишет УНН.

Детали

В недавнем рецензируемом исследовании новый тест компании доказал точность на 99,7% в отличии пациентов с тяжелыми случаями эндометриоза от пациентов без заболевания, но с похожими симптомами.

Даже на ранних стадиях заболевания, когда маркеры крови может быть труднее всего обнаружить, точность теста оставалась более чем 85 процентов.

Компания, стоящая за патентом, Proteomics International, заявляет, что сейчас адаптирует метод «для использования в клинических условиях», а целевая дата запуска в Австралии - второй квартал этого года.

Тест называется PromarkerEndo.

«Это достижение знаменует собой значительный шаг к неинвазивному, персонализированному уходу за состоянием, которое долгое время не обслуживалось современными медицинскими подходами», - заявил управляющий директор Proteomics International Ричард Липскомб в пресс-релизе от 30 декабря.

Гинеколог Питер Роджерс из Мельбурнского университета сказал, что работа его и его команды является «значительным шагом на пути к решению критической потребности в неинвазивном, точном тесте, который может диагностировать эндометриоз как на ранней стадии, так и на более поздних стадиях».

«Но еще многое предстоит сделать. Вполне возможно, что некоторые из контрольных участников испытания на самом деле были недиагностированными положительными случаями, что повлияло на точность теста. Сейчас исследователи совершенствуют алгоритм на дальнейших наборах данных», - пишет издание.

Proteomics International утверждает, что патенты на PromarkerEndo «ожидают рассмотрения во всех основных юрисдикциях», начиная с Австралии.

Пока что неизвестно, оправдает ли тест крови компании шумиху и одобрит ли его Австралийское управление по контролю за лекарственными средствами (TGA). Но это вполне возможно.

В ноябре 2023 года некоторые исследователи предсказали, что «надежный неинвазивный биомаркер эндометриоза с большой вероятностью появится в ближайшие годы».

Исследование было опубликовано в журнале Human Reproduction.

Дополнение

Эндометриоз - распространенное воспалительное заболевание, которое возникает, когда ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других частях тела, образуя поражения. Заболевание может быть очень болезненным, однако среднестатистический пациент часто страдает от изнурительных симптомов до семи лет, прежде чем их правильно диагностируют.

Сегодня единственным окончательным способом диагностики эндометриоза является операция, называемая лапароскопией, которая является дорогостоящей, инвазивной и связана с рисками.