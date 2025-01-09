Перший у світі аналіз крові на ендометріоз став ближчим після успішного випробування

Австралійська компанія медичних технологій хоче запустити аналіз крові на ендометріоз у першій половині цього року, повідомляє ScienceAlert, пише УНН.

Деталі

У нещодавньому рецензованому дослідженні новий тест компанії довів точність на 99,7% у відрізненні пацієнтів з важкими випадками ендометріозу від пацієнтів без захворювання, але зі схожими симптомами.

Навіть на ранніх стадіях захворювання, коли маркери крові може бути найважче виявити, точність тесту залишалася більше ніж 85 відсотків.

Компанія, що стоїть за патентом, Proteomics International, заявляє, що зараз адаптує метод "для використання в клінічних умовах", а цільова дата запуску в Австралії – другий квартал цього року.

Тест називається PromarkerEndo.

"Це досягнення знаменує собою значний крок до неінвазивного, персоналізованого догляду за станом, який довгий час не обслуговувався сучасними медичними підходами", - заявив керуючий директор Proteomics International Річард Ліпскомб у пресрелізі від 30 грудня.

Гінеколог Пітер Роджерс із Мельбурнського університету сказав, що робота його та його команди є "значним кроком на шляху до вирішення критичної потреби в неінвазивному, точному тесті, який може діагностувати ендометріоз як на ранній стадії, так і на більш пізніх стадіях".

"Але ще багато чого потрібно зробити. Цілком можливо, що деякі з контрольних учасників випробування насправді були недіагностованими позитивними випадками, що вплинуло на точність тесту. Зараз дослідники вдосконалюють алгоритм на подальших наборах даних", - пише видання.

Proteomics International стверджує, що патенти на PromarkerEndo "очікують розгляд у всіх основних юрисдикціях", починаючи з Австралії.

Поки що невідомо, чи виправдає тест крові компанії галас і чи його схвалить Австралійське управління з контролю за лікарськими засобами (TGA). Але це цілком можливо.

У листопаді 2023 року деякі дослідники передбачили, що "надійний неінвазивний біомаркер ендометріозу з великою ймовірністю з'явиться найближчими роками".

Дослідження було опубліковано у журналі Human Reproduction.

Доповнення

Ендометріоз – поширене запальне захворювання, яке виникає, коли тканина, схожа на слизову оболонку матки, розростається в інших частинах тіла, утворюючи ураження. Захворювання може бути дуже болючим, проте середньостатистичний пацієнт часто страждає від виснажливих симптомів до семи років, перш ніж їх правильно діагностують.

Сьогодні єдиним остаточним способом діагностики ендометріозу є операція, яка називається лапароскопією, яка є дорогою, інвазивною та пов'язана з ризиками.