Перший у світі аналіз крові на ендометріоз став ближчим після успішного випробування

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 71826 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 73274 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 86518 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115929 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140474 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132647 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148137 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173852 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220525 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176402 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 115062 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 121186 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 154318 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137545 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 114393 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 71836 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 75483 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208561 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 206117 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 2904 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31734 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 33578 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 75600 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101187 перегляди
Актуальне
Перший у світі аналіз крові на ендометріоз став ближчим після успішного випробування

Перший у світі аналіз крові на ендометріоз став ближчим після успішного випробування

Київ • УНН

 • 24715 перегляди

Австралійська компанія Proteomics International розробила тест крові PromarkerEndo для діагностики ендометріозу. Запуск тесту планується у другому кварталі 2024 року в Австралії, точність виявлення на пізніх стадіях - 99,7%, на ранніх - понад 85%.

Австралійська компанія медичних технологій хоче запустити аналіз крові на ендометріоз у першій половині цього року, повідомляє ScienceAlert, пише УНН.

Деталі

У нещодавньому рецензованому дослідженні новий тест компанії довів точність на 99,7% у відрізненні пацієнтів з важкими випадками ендометріозу від пацієнтів без захворювання, але зі схожими симптомами.

Навіть на ранніх стадіях захворювання, коли маркери крові може бути найважче виявити, точність тесту залишалася більше ніж 85 відсотків.

Компанія, що стоїть за патентом, Proteomics International, заявляє, що зараз адаптує метод "для використання в клінічних умовах", а цільова дата запуску в Австралії – другий квартал цього року.

Тест називається PromarkerEndo.

"Це досягнення знаменує собою значний крок до неінвазивного, персоналізованого догляду за станом, який довгий час не обслуговувався сучасними медичними підходами", - заявив керуючий директор Proteomics International Річард Ліпскомб у пресрелізі від 30 грудня.

Гінеколог Пітер Роджерс із Мельбурнського університету сказав, що робота його та його команди є "значним кроком на шляху до вирішення критичної потреби в неінвазивному, точному тесті, який може діагностувати ендометріоз як на ранній стадії, так і на більш пізніх стадіях".

"Але ще багато чого потрібно зробити. Цілком можливо, що деякі з контрольних учасників випробування насправді були недіагностованими позитивними випадками, що вплинуло на точність тесту. Зараз дослідники вдосконалюють алгоритм на подальших наборах даних", - пише видання.

Proteomics International стверджує, що патенти на PromarkerEndo "очікують розгляд у всіх основних юрисдикціях", починаючи з Австралії.

Поки що невідомо, чи виправдає тест крові компанії галас і чи його схвалить Австралійське управління з контролю за лікарськими засобами (TGA). Але це цілком можливо.

У листопаді 2023 року деякі дослідники передбачили, що "надійний неінвазивний біомаркер ендометріозу з великою ймовірністю з'явиться найближчими роками".

Дослідження було опубліковано у журналі Human Reproduction.

Доповнення

Ендометріоз – поширене запальне захворювання, яке виникає, коли тканина, схожа на слизову оболонку матки, розростається в інших частинах тіла, утворюючи ураження. Захворювання може бути дуже болючим, проте середньостатистичний пацієнт часто страждає від виснажливих симптомів до семи років, перш ніж їх правильно діагностують.

Сьогодні єдиним остаточним способом діагностики ендометріозу є операція, яка називається лапароскопією, яка є дорогою, інвазивною та пов'язана з ризиками.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
avstraliiaАвстралія

Звернутися з питань розміщення реклами