День коштовностей та Всесвітній день нирки: що сьогодні відзначають

Сьогодні, 13 березня Всесвітній день нирки, а поціновувачі ювелірних виробів можуть долучитися до святкування Дня коштовностей, пише УНН.

День коштовностей був започаткований у США, і досить швидко став популярним у багатьох країнах світу.

Найбільш ранні з відомих ювелірних виробів були створені навіть не представниками роду Homo sapiens, а неандертальцями, які жили в Європі. Зокрема, тому в Куева-де-лос-Авіонес, печері на південно-східному узбережжі Іспанії були знайдені перфоровані намистини з дрібних морських раковин, які на думку вчених були вироблені 115 тисяч років тому.

У День коштовностей не тільки дарують прикраси, а ще й шанують ювелірних майстрів. Їхня робота – філігранна та творча, тому створення прикрас є процесом, що заслуговує на пошану.

Любителі якісного вина сьогодні можуть долучитися до святкування Міжнародного дня білого вина "Рислінг".

Рислінг - це сорт винограду, який відомий своєю здатністю виражати терруар (сукупність природних умов конкретної географічної місцевості, що впливають на властивості вирощеної сільськогосподарської продукції, в даному випадку – винограду ) регіону, в якому він вирощується, а це означає, що рислінгові вина з різних регіонів можуть мати відмінні та унікальні смаки. Вино також характеризується високою кислотністю, що надає йому яскравий і освіжаючий смак, який добре поєднується з різними стравами.

Дата святкування обрана на честь першої письмової згадки про цей сорт винограду. У старовинному будинку в Рюссельсхаймі був знайдений рахунок-фактура для оплати шести лоз Ріслінга, посаджених на винограднику місцевої виноробні, датований 13 березня 1435 року.

Ще сьогодні День Кена – супутника ляльки Барбі.

Лялька Кен вперше була представлена широкій публіці на іграшковому ярмарку в США 13 березня 1961 року.

Як хлопець Барбі, Кен був постійною фігурою в її житті, уособлюючи ідеального партнера, який завжди поруч. Образ Кена еволюціонував разом із Барбі, перетворившись із супутника домогосподарки 50-х на партнера кмітливої, самодостатньої бізнес-леді.

Також сьогодні, у другий четвер березня, можна долучитися до Всесвітнього дня нирки.

Щодня середня людська нирка фільтрує від 112 до 144 літрів крові та виробляє від 0,94 до 1,7 літрів сечі на день. Нирки діють як фільтр, видаляючи відходи та зайву рідину з організму. Нирки також виробляють гормони, які регулюють різні функції організму.

До факторів ризику захворювання нирок належать: діабет, високий кров'яний тиск і вік 60 років і старше. У нормі нирки мають розмір кулака або 10-12 сантиметрів.

У Центрі Шалімова розповіли, як врятували нирку пацієнта з артеріовенозною фістулою

Ще 13 березня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня обізнаності про ендометріоз - гінекологічне захворювання, котре характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів, таким чином викликаючи запалення. Хвороба є основною причиною безпліддя.

За статистикою, на ендометріоз у світі страждають близько 176 мільйонів жінок.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті перенесення мощів святителя Никифора, патріарха Константинопольського.

Никифор був проповідником та богословом і був рішучим противником іконоборців. За це за наказом імператора Никифора відправили у заслання на острів Прокконіс, де він і помер. Згодом його нетлінні мощі були знайдені та перенесені до Константинополя.

Іменини 13 березня святкують Никифор, Олександр, Микола, Христина.