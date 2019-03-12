Демократы в Конгрессе резко отреагировали на предложение Трампа увеличить финансирование стены

Ситуация на границе США и Мексики “ухудшается каждый день”, подчеркнул и.о. директора департамента Белого дома по вопросам бюджета Рассел Войт в интервью CNBC. “Это сфера, в которой мы устали быть правыми”, — сказал Войт комментируя правительственный отчет о рекордно большое количество семей, которые пересекают границы Мексики и США.

Ранее планы Трампа по увеличению финансирования строительства стены на границе с Мексикой подвергались мощной оппозиционной критике демократов в Конгрессе и стали причиной приостановки работы правительства в январе, которое продолжалось 35 дней. В конце концов, тогда Конгресс утвердил выделение 1,37 миллиарда долларов на строительство ограждения, а президент объявил чрезвычайное положение, которое позволило бы ему получить больше средств на финансирование проекта без необходимости одобрения Конгрессом. Палата представителей проголосовала за отмену этого постановления. Если Сенат также проголосует соответствующее решение, тогда президент Трамп станет перед выбором о наложении вето на решение Конгресса.

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И теперь, после обнародования бюджетного предложения, в своем совместном заявлении спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковали запрос президента Трампа на дополнительные средства на финансирование стены.

“Президент Трамп повредил миллионам американцев и привел к широкомасштабному хаосу, когда безответственно закрыл правительство, чтобы получить свой путь и неэффективную стену, которую, как он обещает, финансировать Мексика”, — отмечается в заявлении.

“Надеемся, он выучил урок”, — заявили Демократы.

Проект бюджета также предусматривает увеличение на 5% военных расходов а также сокращение международной помощи и ряда внутренних программ. В проекте бюджета поданном президентом также предлагается сократить на 23% финансирование Государственного департамента, на 15% уменьшить финансирование Аграрного министерства США и на 31% — Агентства по защите окружающей среды.

“Во время дефицита в триллион долларов, мы уже не можем себе позволить эту деятельность”, — заявил местной прессе Рассел Войт о сокращении бюджетных расходов, пишет NPR.

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Как сообщал УНН, Трамп намерен пригласить в Конгресса 8,6 млрд долларов на строительство стены.