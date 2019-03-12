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Демократи в Конгресі різко відреагували на пропозицію Трампа збільшити фінансування стіни

Демократи в Конгресі різко відреагували на пропозицію Трампа збільшити фінансування стіни

Київ • УНН

 • 7845 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп прагне збільшити фінансування проекту будівництва стіни на кордоні з Мексикою на 8,6 мільярда доларів. Таку цифру передбачено в проекті бюджету на 2020 рік, представленому Білим Домом 11 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Ситуація на кордоні США та Мексики “погіршується щодня”, наголосив в.о. директора департаменту Білого дому з питань бюджету Рассел Войт в інтерв’ю CNBC. “Це сфера в якій ми втомились виявлятись правими”, — сказав Войт коментуючи урядовий звіт про рекордно велику кількість сімей, які перетинають кордони Мексики та США.

Раніше плани Трампа зі збільшення фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою наражались на потужну опозицію Демократів в Конгресі і стали причиною призупинення роботи уряду в січні, яке тривало 35 днів. Зрештою, тоді Конгрес затвердив виділення 1,37 мільярда доларів на побудову огородження, а президент оголосив надзвичайний стан, який дозволив би йому отримати більше коштів на фінансування проекту без потреби схвалення Конгресом. Палата представників проголосувала за скасування цієї постанови. Якщо Сенат також проголосує відповідне рішення, тоді президент Трамп стане перед вибором про накладання вето на рішення Конгресу.

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І тепер, після оприлюднення бюджетної пропозиції, в своїй спільній заяві спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер Демократів в Сенаті Чак Шумер розкритикували запит президента Трампа на додаткові кошти на фінансування стіни.

“Президент Трамп зашкодив мільйонам американців і спричинив до широкомасштабного хаосу, коли безвідповідально закрив уряд, щоб отримати свою дорогу та неефективну стіну, яку, як він обіцяє, фінансуватиме Мексика”, — наголошується в заяві.

“Сподіваємось, він вивчив урок”, — заявили Демократи.

Проект бюджету також передбачає збільшення на 5% військових видатків а також скорочення міжнародної допомоги та низки внутрішніх програм. В проекті бюджету поданому президентом також пропонується скоротити на 23% фінансування Державного департаменту, на 15% зменшити фінансування Аграрного міністерства США і на 31% — Агенції з захисту навколишнього середовища.

“У час дефіциту у трильйон доларів, ми вже не можемо собі дозволити цю діяльність”, — заявив місцевій пресі Рассел Войт про скорочення бюджетних видатків, пише NPR.

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Як повідомляв УНН, Трамп має намір запросити у Конгресу 8,6 млрд доларів на будівництво стіни.

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