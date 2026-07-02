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Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайны

Киев • УНН

 • 2480 просмотра

Киевский районный суд Одессы назначил к рассмотрению по существу уголовное дело врачей Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности. По версии следствия, действия или бездействие медиков могли привести к смерти их пациента, бизнесмена Аднана Кивана.

Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайны

Киевский районный суд Одессы назначил к рассмотрению по существу уголовное дело врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в медицинской халатности. По версии следствия, действия или бездействие медиков могли привести к смерти их пациента, бизнесмена Аднана Кивана. Первое судебное заседание по существу состоится уже 3 июля, сообщает УНН.

По результатам подготовительного заседания, состоявшегося 1 июля, суд удовлетворил ходатайство прокурора о привлечении к рассмотрению специалиста врача-онколога. Он будет участвовать в исследовании медицинских доказательств, предоставлять суду профессиональные разъяснения по вопросам, требующим специальных медицинских знаний, а также поможет правильно интерпретировать выводы судебно-медицинских экспертиз, медицинскую документацию и другие доказательства, касающиеся оказания медицинской помощи пациенту.

Адвокат потерпевшей стороны поддержал решение суда, отметив, что участие профильного специалиста необходимо именно для объективного исследования доказательств. В то же время он обратил внимание, что такое решение должно было быть принято значительно раньше.

"Идея участия онколога у пациента онкологического – очень хорошая идея. К сожалению, это происходит с опозданием, но поддерживаю", – сказал представитель семьи Кивана.

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Кроме того, председательствующий судья Чаплицкий удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о проведении дальнейших слушаний в закрытом режиме в связи с исследованием материалов, содержащих врачебную тайну.

В то же время суд отказал защите в возвращении обвинительного акта прокурору. Кроме того, суд не удовлетворил ходатайство защитника Виталия Русакова о предоставлении временного доступа к медицинской документации из других медицинских учреждений, где проходил лечение Аднан Киван.

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После заседания обвиняемый хирург Odrex Виталий Русаков публично раскритиковал решение суда о проведении дальнейших слушаний в закрытом режиме. В своих соцсетях он написал, что процесс якобы "прячут от людей". 

                                                Виталий Русаков (слева)

Отметим, решение суда соответствует требованиям ст. 27 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предусматривает возможность осуществления уголовного производства в закрытом судебном заседании, если открытое рассмотрение может привести к разглашению охраняемой законом тайны. Поскольку в ходе судебного разбирательства будут исследоваться медицинская документация Аднана Кивана и другие сведения, составляющие врачебную тайну, суд пришел к выводу о необходимости проведения дальнейших слушаний в закрытом режиме.

Напомним

Дело об обстоятельствах смерти Аднана Кивана слушается в суде уже семь месяцев, однако рассмотрение неоднократно откладывалось из-за процессуальных ходатайств стороны защиты, неявки адвокатов, больничных, заявлений об отводе судьи и изменении подсудности. После передачи дела из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительное производство пришлось проходить повторно.

 

Юлия Мельник

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