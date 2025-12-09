Дело Скороход: нардеп анонсировала заседание по мере пресечения в виде залога

Народный депутат Анна Скороход сообщила, что получила ходатайство от НАБУ о применении к ней меры пресечения в виде залога, и что судебное заседание состоится сегодня, пишет УНН.

Детали

"Получила ходатайство от детектива НАБУ о применении ко мне меры пресечения в виде залога", - сказала Скороход в обнародованном в Facebook видео, и добавила, что суд должен состояться сегодня.

Впоследствии в соцсетях Скороход сообщила, что "судебное заседание назначено". "Сегодня, 16:45. Высший антикоррупционный суд", - написала Скороход в Facebook.

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в САП сообщили о разоблачении нардепа по делу о $250 тысячах за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.