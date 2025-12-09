Дело Скороход: нардеп анонсировала заседание по мере пресечения в виде залога

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 4854 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 11103 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 30065 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 22061 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 27303 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 37991 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32848 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34618 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32409 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34329 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 22795 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 15149 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 11435 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 11322 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 10870 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 5198 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 30066 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 15180 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 54448 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 49756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 11625 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 23268 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 59873 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 65767 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 75867 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Forbes
The New York Times

Дело Скороход: нардеп анонсировала заседание по мере пресечения в виде залога

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Народный депутат Анна Скороход сообщила о получении ходатайства от НАБУ о применении к ней меры пресечения в виде залога. Судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде назначено на сегодня, 16:45.

Дело Скороход: нардеп анонсировала заседание по мере пресечения в виде залога

Народный депутат Анна Скороход сообщила, что получила ходатайство от НАБУ о применении к ней меры пресечения в виде залога, и что судебное заседание состоится сегодня, пишет УНН.

Детали

"Получила ходатайство от детектива НАБУ о применении ко мне меры пресечения в виде залога", - сказала Скороход в обнародованном в Facebook видео, и добавила, что суд должен состояться сегодня.

Впоследствии в соцсетях Скороход сообщила, что "судебное заседание назначено". "Сегодня, 16:45. Высший антикоррупционный суд", - написала Скороход в Facebook.

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в САП сообщили о разоблачении нардепа по делу о $250 тысячах за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Санкции
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Совет национальной безопасности и обороны Украины