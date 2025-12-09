Справа Скороход: нардепка анонсувала засідання щодо запобіжного заходу у вигляді застави

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Справа Скороход: нардепка анонсувала засідання щодо запобіжного заходу у вигляді застави

Київ • УНН

Народна депутатка Анна Скороход повідомила про отримання клопотання від НАБУ щодо застосування до неї запобіжного заходу у вигляді застави. Судове засідання у Вищому антикорупційному суді призначено на сьогодні, 16:45.

Справа Скороход: нардепка анонсувала засідання щодо запобіжного заходу у вигляді застави

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що отримала клопотання від НАБУ про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді застави, і що судове засідання відбудеться сьогодні, пише УНН.

Деталі

"Отримала клопотання від детектива НАБУ про застосування до мене запобіжного заходу у вигляді застави", - сказала Скороход в оприлюдненому у Facebook відео, і додала, що суд має відбутися сьогодні.

Згодом у соцмережах Скороход повідомила, що "судове засідання призначено". "Сьогодні, 16:45. Вищий антикорупційний суд", - написала Скороход у Facebook.

Нагадаємо

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у САП повідомили про викриття нардепки у справі про $250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО і вказали, що повідомлено про підозру всім викритим особам.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Санкції
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Рада національної безпеки і оборони України