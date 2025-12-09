Справа Скороход: нардепка анонсувала засідання щодо запобіжного заходу у вигляді застави
Київ • УНН
Народна депутатка Анна Скороход повідомила про отримання клопотання від НАБУ щодо застосування до неї запобіжного заходу у вигляді застави. Судове засідання у Вищому антикорупційному суді призначено на сьогодні, 16:45.
Деталі
"Отримала клопотання від детектива НАБУ про застосування до мене запобіжного заходу у вигляді застави", - сказала Скороход в оприлюдненому у Facebook відео, і додала, що суд має відбутися сьогодні.
Згодом у соцмережах Скороход повідомила, що "судове засідання призначено". "Сьогодні, 16:45. Вищий антикорупційний суд", - написала Скороход у Facebook.
Нагадаємо
Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у САП повідомили про викриття нардепки у справі про $250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО і вказали, що повідомлено про підозру всім викритим особам.