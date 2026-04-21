Дело Шурмы: ВАКС заочно арестовал экс-замглавы ОП и его брата
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения по делу о завладении средствами по зеленому тарифу. Подозреваемых планируют взять под стражу после их задержания и доставки.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю руководителя Офиса Президента Украины и его брату. Бывшего заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму подозревают в схеме с "зеленым" тарифом. Об этом сообщили в САП и НАБУ во вторник, пишет УНН.
21 апреля 2026 года (...) следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины и владельцу сети украинских и иностранных компаний (близкому родственнику бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины)
После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья, как указано, решит вопрос о применении этой меры пресечения.
Суть дела
Лица подозреваются в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
Как сообщали в САП, по делу было сообщено о подозрении 9 лицам, в частности, по данным источников УНН, речь идет о бывшем заместителе руководителя Офиса Президента Украины и бывшем члене наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростиславе Шурме.