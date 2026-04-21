Протезирование «под ключ» и выплата 6 500 гривен сразу после ранения. Бызов рассказал, как военным помогают профсоюзы
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
Дело Шурмы: ВАКС заочно арестовал экс-замглавы ОП и его брата

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Суд избрал меру пресечения по делу о завладении средствами по зеленому тарифу. Подозреваемых планируют взять под стражу после их задержания и доставки.

Дело Шурмы: ВАКС заочно арестовал экс-замглавы ОП и его брата

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю руководителя Офиса Президента Украины и его брату. Бывшего заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму подозревают в схеме с "зеленым" тарифом. Об этом сообщили в САП и НАБУ во вторник, пишет УНН.

21 апреля 2026 года (...) следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины и владельцу сети украинских и иностранных компаний (близкому родственнику бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины)

- сообщили в САП.

После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья, как указано, решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Суть дела

Лица подозреваются в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщали в САП, по делу было сообщено о подозрении 9 лицам, в частности, по данным источников УНН, речь идет о бывшем заместителе руководителя Офиса Президента Украины и бывшем члене наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростиславе Шурме.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Запорожская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Нафтогаз
Украина