Дело представителя адвокатского объединения, разоблаченного на взятке детективам НАБУ и прокурору САП, направлено в суд
Киев • УНН
Представитель адвокатского объединения уличен в попытке дать взятку детективу НАБУ и прокурору САП. Деньги предлагались за передачу дела «Укрэнерго» на 716 млн грн другому органу расследования.
Взятка в размере 200 тыс. долл. США специалистам антикоррупционных ведомств за принятие решения в отношении ЧАО "НЭК „Укрэнерго" - в контексте завладения и легализации полученных от продажи средств - соответствующее дело направлено в суд. Фигурантом дела является адвокат одного из столичных адвокатских объединений.
Пишет УНН со ссылкой пресс-службу НАБУ.
Представители антикоррупционных учреждений направили в суд дело по обвинению адвоката одного из столичных адвокатских объединений, уличенного на предложении взятки в размере 200 тыс. долл. США. Согласно официальной информации, детективу НАБУ и прокурору САП предлагались средства за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.
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Квалификация: ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК „Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.
Напомним
Ранее УНН передавал, что НАБУ и САП направили в суд дело против бывшего депутата Киевского городского совета, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета, и двух его сообщников. Их обвиняют в просьбе взятки за назначение кандидата на должность заместителя директора, а в дальнейшем - директора КП "Житний рынок".
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