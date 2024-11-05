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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело представителя адвокатского объединения, разоблаченного на взятке детективам НАБУ и прокурору САП, направлено в суд

Киев  •  УНН

09:14 • 1430 просмотра

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Представитель адвокатского объединения уличен в попытке дать взятку детективу НАБУ и прокурору САП. Деньги предлагались за передачу дела «Укрэнерго» на 716 млн грн другому органу расследования.

Взятка в размере 200 тыс. долл. США специалистам антикоррупционных ведомств за принятие решения в отношении ЧАО "НЭК „Укрэнерго" - в контексте завладения и легализации полученных от продажи средств - соответствующее дело направлено в суд. Фигурантом дела является адвокат одного из столичных адвокатских объединений.

Пишет УНН со ссылкой пресс-службу НАБУ.

Представители антикоррупционных учреждений направили в суд дело по обвинению адвоката одного из столичных адвокатских объединений, уличенного на предложении взятки в размере 200 тыс. долл. США. Согласно официальной информации, детективу НАБУ и прокурору САП предлагались средства за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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Квалификация: ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК „Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.  

- уточняет пресс-служба НАБУ.

 Напомним

Ранее УНН передавал, что НАБУ и САП направили в суд дело против бывшего депутата Киевского городского совета, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета, и двух его сообщников. Их обвиняют в просьбе взятки за назначение кандидата на должность заместителя директора, а в дальнейшем - директора КП "Житний рынок".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
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