Дело представителя адвокатского объединения, разоблаченного на взятке детективам НАБУ и прокурору САП, направлено в суд

Взятка в размере 200 тыс. долл. США специалистам антикоррупционных ведомств за принятие решения в отношении ЧАО "НЭК „Укрэнерго" - в контексте завладения и легализации полученных от продажи средств - соответствующее дело направлено в суд. Фигурантом дела является адвокат одного из столичных адвокатских объединений.

Пишет УНН со ссылкой пресс-службу НАБУ.

Представители антикоррупционных учреждений направили в суд дело по обвинению адвоката одного из столичных адвокатских объединений, уличенного на предложении взятки в размере 200 тыс. долл. США. Согласно официальной информации, детективу НАБУ и прокурору САП предлагались средства за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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Квалификация: ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК „Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.