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НАБУ передало до суду справу про хабар екс-депутата Київради

НАБУ передало до суду справу про хабар екс-депутата Київради

Київ • УНН

 • 17198 перегляди

Колишнього депутата Київради та двох спільників звинувачують у вимаганні хабаря за призначення на посаду в КП "Житній ринок". Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку з червня 2023 року.

НАБУ і САП скерували до суду справу проти колишнього депутата Київської міської ради, який очолював одну з постійних комісій Київради, та двох його спільників. Їх звинувачують у проханні хабаря за призначення кандидата на посаду заступника директора, а в подальшому — директора КП "Житній ринок", передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у березні 2021 року депутат Київради провів "співбесіду" з кандидатом у приміщенні свого антикварного магазину та завуальовано повідомив, що призначення на посаду коштуватиме 30 тис. доларів США. Помічник депутата уточнив, що ця сума стосується лише призначення, а подальші розрахунки залежатимуть від ситуації.

У червні 2024 року ексдепутату, його експомічнику та близькій особі було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Спеціальне досудове розслідування щодо ексдепутата проводилось у зв’язку з його перебуванням у міжнародному розшуку з червня 2023 року.

Додатково, з листопада 2022 року підозрюваний разом із п’ятьма спільниками перебуває на лаві підсудних у справі про одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі у Києві.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Скандал в НАБУ: Углава не збирається закривати очі на проблеми в бюро 10.09.24, 13:34 • 131858 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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