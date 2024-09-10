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Скандал в НАБУ: Углава не збирається закривати очі на проблеми в бюро

Київ • УНН

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Гізо Углава після звільнення з НАБУ працює над судовим позовом проти бюро та взаємодіє з НАЗК щодо Семена Кривоноса. Він звинувачував керівництво НАБУ у тиску та отримав статус викривача.

Ексзаступник директора НАБУ Гізо Углава після гучного звільнення зосередився на судовому позові проти бюро та взаємодії з НАЗК щодо свого колишнього керівника Семена Кривоноса. Про це він повідомив на своїй Facebook сторінці, пише УНН.

Станом на сьогодні для мене в пріоритеті є робота над судовим позовом, а також взаємодія з НАЗК

- зазначив він.

Углава понад 9 років займав посаду першого заступника директора НАБУ. 3 вересня 2024 року його звільнили з бюро, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак Углава заявив, що буде оскаржувати це рішення в суді.

Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку. А також він звернувся із заявою до Національного агентства з запобігань корупції на директора НАБУ і отримав офіційний статус викривача.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Додамо

Заяви про необ’єктивність та політичну заангажованість НАБУ неодноразово вже звучали, однак антикорупціонери на них не звертали увагу.

Наочним прикладом є справи антикорупціонерів проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він неодноразово заявляв про те, що детективи однобоко ставилися до справи проти нього через політичну заангажованість. Обидві справи проти нього розвалилися у судах, однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Існує також занепокоєння щодо порушень презумпції невинуватості з боку НАБУ, як у справах проти Миколи Сольського та нардепа Сергія Кузьміних.

Харківська правозахисна група також критикувала НАБУ за заяви, що порушують презумпцію невинуватості. Справжньою причиною переслідування Сольського там вважають реформування ринку землі в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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