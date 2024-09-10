Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Экс-заместитель директора НАБУ Гизо Углава после громкого увольнения сосредоточился на судебном иске против бюро и взаимодействии с НАПК в отношении своего бывшего руководителя Семена Кривоноса. Об этом он сообщил на своей Facebook странице, пишет УНН.

По состоянию на сегодня для меня в приоритете является работа над судебным иском, а также взаимодействие с НАПК - отметил он.

Углава более 9 лет занимал должность первого заместителя директора НАБУ. 3 сентября 2024 года его уволили из бюро, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако Углава заявил, что будет оспаривать это решение в суде.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Добавим

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ неоднократно уже звучали, однако антикоррупционеры на них не обращали внимание.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.