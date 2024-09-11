НАБУ передало в суд дело о взятке экс-депутата Киевсовета

НАБУ и САП направили в суд дело против бывшего депутата Киевского городского совета, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета, и двух его сообщников. Их обвиняют в просьбе взятки за назначение кандидата на должность заместителя директора, а в дальнейшем - директора КП «Житний рынок», передает УНН.

Детали

По данным следствия, в марте 2021 года депутат Киевсовета провел «собеседование» с кандидатом в помещении своего антикварного магазина и завуалировано сообщил, что назначение на должность будет стоить 30 тыс. долларов США. Помощник депутата уточнил, что эта сумма касается только назначения, а дальнейшие расчеты будут зависеть от ситуации.

В июне 2024 года экс-депутату, его экс-помощнику и близкому лицу было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Специальное досудебное расследование в отношении экс-депутата проводилось в связи с его пребыванием в международном розыске с июня 2023 года.

Дополнительно, с ноября 2022 года подозреваемый вместе с пятью сообщниками находится на скамье подсудимых по делу о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение точек сезонной передвижной торговли в Киеве.

Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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