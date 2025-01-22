Дело об обороне Харьковщины: генерала Галушкина повторно задержали на выходе из СИЗО

Генерала Юрия Галушкина, который является подозреваемым по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины и которому был внесен залог в размере 5 млн грн, задержали на выходе из СИЗО. В ГБР уже заявили, что "обнаружили новые факты в деле о прорыве границы на Харьковщине", передает УНН.

Видео повторного задержания генерала Галушкина обнародовал его адвокат Михаил Величко.

По словам защитника, Галушкина задержали и повезли в ГБР.

Добавим

Как сообщили в ГБР, в рамках расследования уголовного производства по халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 обр ТрО.

"Установлено, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта.

Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков", - говорится в сообщении.

Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих, добавили в Бюро.

В ГБР подтвердили, что бывший командующий задержан.

Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием).

Напомним

20 января 2024 года экс-командующему было сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 5 млн гривен.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали бывших командиров 20 января 2024 года: двух генералов и полковника из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам российской федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.