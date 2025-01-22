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Справа про оборону Харківщини: генерала Галушкіна повторно затримали на виході із СІЗО

Справа про оборону Харківщини: генерала Галушкіна повторно затримали на виході із СІЗО

Київ • УНН

 • 28371 перегляди

Екскомандувача ОТУ "Харків" затримали на виході із СІЗО після внесення застави у 5 млн грн. ДБР виявило нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та недбалість командування.

Генерала Юрія Галушкіна, який є підозрюваним у справі про неналежну оборону Харківщини та заякого було внесено заставу в розмірі 5 млн грн, затримали на виході із СІЗО. У ДБР вже заявили, що "виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині", передає УНН.

Відео повторного затримання генерала Галушкіна оприлюднив його адвокат Михайло Величко.

За словами захисника, Галушкіна затримали і повезли до ДБР.

Додамо

Як повідомили у ДБР, у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

"Встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний", та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту.

Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків", - йдеться у повідомленні.

Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців, додали у Бюро.

У ДБР підтвердили, що колишнього командувача затримано.

Йому буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України (сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю).

Нагадаємо

20 січня 2024 року екскомандувачу було повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 5 млн гривень.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ за сприяння Міністерства оборони та командування ЗСУ затримали колишніх командирів 20 січня 2024 року: двох генералів та полковника через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам російської федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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